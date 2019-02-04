Гуайдо отверг возможность любых переговоров с Мадуро

Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом Венесуэлы отверг возможность диалога с президентом Мадуро. Об этом он сообщил итальянской газете Corriere della Sera.



"Что касается инициативы Мексики и Уругвая, я должен искренне сказать вам, что все венесуэльские демократические силы считают, что возможности диалога с правительством Мадуро исчерпаны. Вся оппозиция едина в этом вопросе. Режим отверг любую возможность политического соглашения в рамках нашей конституции ", - заявил Гуаидо, отвечая на вопрос о проведении заседания международной контактной группы по Венесуэле в Монтевидео.



Также он заявил, что сейчас "нет никакой вероятности того, что нынешняя ситуация в Венесуэле стабилизируется".

