Мадуро обратился за помощью к Папе Римскому

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к Папе Римскому Франциску с просьбой о помощи в содействии диалогу в стране. Об этом сообщает телеканал Sky TG24, передаёт УНН.



“Я отправил письмо Папе Франциску, надеюсь, оно в пути или прибыло в Рим, в Ватикан. В нём говорится, что я служу делу Христа. Я христианин”, — заявил Мадуро, почеркнув, что Папа Римский в курсе его веры.



Лидер Венесуэлы рассказал, что попросил у Папы помощи в содействии и укреплении диалога.



“Я прошу Папу приложить все усилия, чтоб помочь нам на пути диалога. Мы надеемся получить положительный ответ”, — цитирует лидера телеканал.



Так, 10 января Николас Мадуро начал свой второй срок на посту президента Венесуэлы. Национальная ассамблея, в которой преобладают представители оппозиции, считает этот срок нелегитимным, а Мадуро — узурпатором.



Во время массовых протестов в Венесуэле, которые начались 22 января 2019 года, председатель национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным и.о. президента страны. Выступая 23 января перед протестующими, Гуайдо подчеркнул, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от “диктатуры” и восстанавливая конституционный порядок. В знак поддержки Гуайдо на улицы Каракаса вышли тысячи его сторонников.



Временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали США, Организация американских государств (ОАГ), а также многие страны Латинской Америки, Израиль, Австралия.

