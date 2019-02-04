Власть боится реальной оппозиции, поэтому пытается не допустить меня к выборам, но я пойду до конца – Соловьев

Лидер партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» Александр Соловьев повторно подал документы о регистрации кандидатом в президенты Украины на выборах 2019 года, заявив, что власть боится его и партию «РАЗУМНАЯ СИЛА». Об этом он сообщил на пресс-конференции в понедельник.



Лидер партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» Александр Соловьев: «Власть меня боится»

Ранее ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты лидеру «РАЗУМНОЙ СИЛЫ» Соловьеву, так как в одном из пунктов его предвыборной программы шла речь об установления мира на Донбассе.

Соловьев удивился решению ЦИК по его кандидатуре, так как подобные пункты о необходимости начала мирных переговоров есть в программах и других политических сил, однако это не мешает Центризбиркому регистрировать их кандидатами в президенты на текущих выборах.

«Почему те оппозиционные силы, которые 27 лет сидят в парламенте и у власти, только меняют фракции, сегодня проходят на выборы Президента, а мы – новая оппозиционная сила, которая делает все, чтобы вернуть страну народу, выброшены из этого процесса. Ответ очевиден – власть просто боится нас», - сказал Соловьев.

Он заявил, что не собирается мирится с этим решением и накануне, в воскресенье, повторно подал документы в Центризбирком, предварительно внеся изменения в пункт программы, к которому у членов комиссии возникли вопросы. При этом он уточнил, что «юристы изменили только формулировку, суть программы не изменилась».

«Мы на этом не останавливаемся. Я хочу поблагодарить тех людей, которые нас сегодня поддерживают – это наши сторонники, наши единомышленники. Я вчера повторно подал документы и повторно зарегистрировался кандидатом на пост президента на этих выборах. Мы не останавливаемся, мы будем идти к поставленной цели – все равно в этой стране наступит мир, будет порядок и будет достаток», - заявил Соловьев.

Он добавил, что сегодня «РАЗУМНАЯ СИЛА» является единственной политической партией, которая не только говорит о мире, но и готова делать для этого реальные шаги.

«Каждая партия пытается говорить о мире, но реальных шагов ни одна партия не сделала. Тема мира должна звучать. На Донбассе продолжают гибнуть мирные граждане и украинские солдаты. Всех устраивает то, что на этом можно зарабатывать, но до каких пор деньги будут забирать наши души?», - возмутился политик.

Он отбросил обвинения провластных сил в адрес «РАЗУМНОЙ СИЛЫ». «Нам обвиняют, что мы с кем-то не тем общаемся. Но откройте же глаза! Люди 27 сидят в Верховной Раде – у них бизнес в России, у них семьи в России, у них российское гражданство, а нам говорят, что мы не такие, что мы не патриоты. Мы живем здесь, наши дети живут здесь, мы работаем здесь и делаем все на благо народа – чем мы не такие? Причина проста - тем, кто сидит в парламенте выгодно вешать лапшу на уши и рассказывать народу, как они за него переживают», - добавил он.



Заместитель главы «РАЗУМНОЙ СИЛЫ» Александр Савченко: «Мы на этом не остановимся… этого требует народ»

В свою очередь заместитель главы «РАЗУМНОЙ СИЛЫ» Александр Савченко заявил, что связывает решение ЦИК по Соловьеву с программой партии по подписанию народной декларации о мире. При этом он подчеркнул, что решение ЦИК не остановит партию.

«Мы на этом не остановимся, это продолжиться, не потому что такое желание у лидера партии, а потому, что этого требует народ, у нас поддержка народа есть», - добавил Савченко.

Напомним, что третий съезд партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» 24 января официально выдвинул своего лидера Александра Соловьева кандидатом в президенты Украины. Выборы президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года.