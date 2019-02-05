Появился рекламный ролик "Игры престолов"

Телеканал HBO в сотрудничестве с брендом пива представили рекламный ролик-кроссовер к последнему сезону Игры престолов. Видео появилось на официальном YouTube-канале Game of Thrones.



Ролик сняли вместе с маркой пива Bud, поэтому видео получилось полу-рекламным. В ролике появляется рыцарь в доспехах рекламируемого бренда. Он дерется против одного из героев сериала Григора Клигана по прозвищу Гора.



"Рекламный" рыцарь уступает сопернику, упав на землю. Гора уже готов добить противника, но появляется дракон Дейенерис Таргариен и сжигает всех на арене.



Ролик показали на финальном матче соревновании Национальной футбольной лиги США — Супербоуле.





