Bitcoin умер, да здравствует Sovereign?!

Биткоину, похоже, кранты. Главная мировая криптовалюта опустилась до минимума, потянув вниз своих “собратьев”. Украинская криптобиржа Liqui объявила о прекращении деятельности в связи с отсутствием “дальнейшего экономического смысла в своей работе”. Расходы на майнинг превысили реальную стоимость биткоина, и только китайцы пока майнят не в убыток себе. Зато Маршалловы острова вдруг решили обзавестись собственной криптовалютой. Точнее, не “крипто”, а “блокчейн”. И это уже кое-что новенькое...



В январе 2019-го Bitcoin отметил 10-летний юбилей. И одновременно – поминки по былой славе. И ведь еще недавно криптовалютам прочили нескончаемый рост. Например, в декабре 2017 года глобальный стратег одного из крупнейших банковских конгломератов мира Saxo Bank Кей Ван-Петерсен прогнозировал, что в 2019 году стоимость Bitcoin вырастет до $100 тыс. А основатель компании по цифровой безопасности Джон Макафи считал, что курс биткоина к концу 2020 года поднимется до $500 тыс.



Сейчас читать такие пророчества “было бы смешно, когда бы не было так грустно”. Напомним, что курс Bitcoin резко вырос в конце 2017 года: в октябре он превысил $5 тыс., в ноябре – $10 тыс., а в середине декабря преодолел рубеж в $20 тыс. Затем началось резкое снижение курса, которое продолжается до сих пор. В последних числах января биткоин подобрался к отметкам $3,1-3,3 тыс. и кружит вокруг них, не оставляя надежд на повышение.



Точно подсчитать убытки физических и юридических лиц, вложивших свои средства в криптовалюту, практически невозможно. Во многих странах мира подобные операции являются незаконными, поэтому информацию о них скрывают.



Американская компания по управлению личными финансами Credit Karma в опубликованном 15 января докладе оценила официальные потери американцев только от выхода из бизнеса в $1,7 млрд. Плюс “нереализованные убытки” – еще $5,7 млрд.



Падающая криптовалюта действительно стала ловушкой из серии “вход бесплатно, выход – сотня”: забрать откуда инвестиции крайне сложно. Тем более с умеренными потерями. Сейчас для многих стоит вопрос о том, чтобы вынуть хоть какие-то деньги со своих виртуальных счетов.



Параллельно со снижением курса и уходом с рынка спекулянтов, началось “схлопывание” бизнеса на криптовалютах. Украинская криптобиржа Liqui объявила о решении закрыть все счета и остановить предоставление услуг.



По данным аналитиков из JPMorgan, китайские майнеры нашли способ сократить расходы, открыв производство в непосредственной близости от производителей электроэнергии и заключив с ними ряд соглашений о прямых закупках нужного ресурса. Это позволяет им в среднем платить "всего" около $2400 за биткоин



На смену криптовалютам придут виртуальные “эрзацвалюты”, которые и сейчас применяются внутри замкнутых систем или платформ, но в дальнейшем будут использовать шире. К примеру, компания Facebook сейчас занялась такими разработками. Ее "дочка" WhatsApp недавно объявила о создании новой цифровой платежной системы

Пояснение логичное: "К сожалению, мы больше не можем предоставлять ликвидность оставшимся пользователям. Также мы не видим экономического смысла в предоставлении наших услуг. Мы не хотим возвращаться туда, где находились месяц назад”.Пользователям отведено 30 дней на вывод средств, после чего биржа не может гарантировать, что продолжит обслуживать сайт. Кто не успел – тот опоздал. Всем спасибо, все свободны. Чтобы народ поторопился, с пользователей на ежедневной основе будет взиматься комиссия за “хранение” своих биткоинов на бирже.Еще несколько месяцев назад было трудно представить, что счастливых обладателей криптовалют будут гнать взашей с биржи. А себестоимость майнинга превысит стоимость самой валюты. Но это произошло!В четвертом квартале 2018 года мировые средние затраты на “добычу” Bitcoin колебались на уровне около $4060, что значительно выше его текущего курса.Как известно, большая часть расходов на майнинг связана с оплатой электроэнергии, необходимой для работы огромных мощных компьютеров. На сегодня выигрывают майнеры, имеющие доступ к большим объемам дешевой электроэнергии. И это (что не удивительно) китайцы.По данным аналитиков из JPMorgan, китайские майнеры нашли способ сократить расходы, открыв производство в непосредственной близости от производителей электроэнергии и заключив с ними ряд соглашений о прямых закупках нужного ресурса. Это позволяет им в среднем платить "всего" около $2400 за биткоин.В перспективе, сократив максимально все затраты и поработав над энергосберегающими технологиями “железа”, они, возможно, выйдут на фантастически низкую отметку затрат – $1260 за Bitcoin. Вопрос лишь в том, дождется их криптовалюта или к тому времени уже “сдохнет”?Действительно, штука в том, что цена криптовалюты падает с опережающей скоростью по сравнению с лихорадочными попытками удешевления технологии ее добычи. По прогнозам многих экспертов, до конца 2019 года базовая отметка для Bitcoin составит $1000, после чего его цена начнет падать до нулевого значения.Впрочем, у разработчиков майнинговых усовершенствований остается надежда, что эти прогнозы не оправдаются, как и предыдущие, которые прочили “крипте” большое и светлое будущее с курсами в $100 тыс. и даже $500 тыс. И биткоин будет существовать, как говорят оптимисты, “за пределами провалившейся системы”.О том, что этого, скорее всего, уже никогда не будет, говорят и те, кто успел снять сливки с модной финансовой “игрушки”, пока это было возможно. Криптомиллионер Эрик Финман, 20-летний инвестор, который с помощью криптовалюты смог превратить подаренные бабушкой $1000 в миллионы долларов, недавно предупредил, что надеяться на чудо не стоит."Биткоин мертв, он слишком фрагментирован. Многие люди до сих пор продолжают бороться, но я не думаю, что это продлиться долго. В долгосрочной перспективе он однозначно мертв", – заявил Финман.Однако нет худа без добра. Как говорил Отелло: “мавр сделал свое дело, мавр может удалиться”. Криптовалюта дала основу развитию новой революционной технологии – блокчейну. У специалистов IT-сектора нет сомнений, что блокчейн останется и после окончательно краха Bitcoin и его “собратьев”. И будет все более широко использоваться в разных сферах – начиная от государственного управления и заканчивая современными системами перевода денег: так называемые покупки одним кликом, без использования банковских карт.На смену криптовалютам придут виртуальные “эрзацвалюты”, которые и сейчас применяются внутри замкнутых систем или платформ, но в дальнейшем будут использовать шире. К примеру, компания Facebook сейчас занялась такими разработками. Ее "дочка" WhatsApp недавно объявила о создании новой цифровой платежной системы. "Испытательным полигоном" для этой технологии станет Индия, в которой сегодня около 200 млн. пользователей WhatsApp.О планах по запуску собственной криптовалюты заявили и экзотические Маршалловы острова. Однако с идеологией Bitcoin у нее нет ничего общего. Фактически речь идет о цифровой платежной системе на основе блокчейн.Разработкой проекта занимается швейцарская компания Tangem. Произведенные ею защищенные "банкноты" будут полностью прозрачны, на 100% защищены от подделки и смогут использоваться для хранения цифровой валюты Sovereign (SOV), которая должна стать альтернативным платежным средством на территории архипелага наряду с долларом США.В обнародованном швейцарцами пресс-релизе сказано, что преимуществом нового платежного средства является "мгновенное" подтверждение транзакций, отсутствие комиссий и необходимости в поддержании интернет-соединения при осуществлении расчетов. Это будет удобно жителям отдаленных островов, а также туристам.Несмотря на то, что проект раскритиковал Международный валютный фонд, заявив, что Маршалловы острова могут лишиться доступа к международным каналам долларовых переводов, Tangem уже привлек $15 млн. финансирования от японской финансовой корпорации SBI Grou. Ну что ж, встречаем первую экспериментальную блокчейн-валюту. Bitcoin почти умер, да здравствует Sovereign?!