Ляшко вызвал на дебаты Порошенко, Тимошенко и Зеленского

Лидер "Радикальной партии", кандидат в президенты Украины Олег Ляшко вызвал на дебаты президента Петра Порошенко, лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко, депутата Верховной рады Юрия Бойко, шоумена Владимира Заленского и экс-министра обороны Анатолия Гриценко.



"Вызываю всех кандидатов, у которых есть хотя бы 5% - Порошенко, Тимошенко, Бойко, Зеленского, Гриценко - на прямые дебаты на любом канале. Это будет честно по отношению к избирателю. Эти шоу одного актера на лояльных каналах надоели людям уже безумно!", - написал Ляшко на своей странице в Facebook во вторник.

