Ставки

Ночью слушал выступление нашего лидера по каналу лучшего друга Элтона Джона. Был потрясен. Долго не мог уснуть, #сходилнакухнюзаварилсебечаю. Вышел на балкон. Покурил. Отметил наличие новой ямы возле бойлерной. Значит, не будет воды. Никакой. А так и получилось. С гордостью отметил, что среди трех тысяч километров медного провода, честно сп…нного бомжами у «Укртелекома», есть метров сто нашего, родного. Из подъезда. Стационарный телефон не работает уже месяцев восемь. И тут пропал тырнет.



Поймите меня правильно: я не жалуюсь. Просто одновременно начались ремонтно-восстановительные работы, которые по времени совпали с технологическим скачком нации. Это еще хорошо, что успел насладиться выступлением лидера на ICTV. Скоро начнется бурный рост сразу по пяти направлениям! В туалет сходить от счастья не смог, поскольку воды не было. Но лампочка горела, освещая прорывные направления: агросектор, IT- индустрия, «мощные инфраструктурные проекты», индустриализация и туризм. Просто туризм, без приставки «секс». Шок! Петр Алексеевич, пожалейте своих избирателей, твердо настроенных отдать вам самое дорогое, что у них есть на сегодняшний день – свой голос. Раз уж речь зашла о голосовании, то люто приветствую приказ верховного главнокомандующего, отданный пограничной службе прямо в прямом эфире рейтингового канала вышеупомянутого друга Элтона Джона: ни один российский наблюдатель никогда не пересечет неприступный кордон нации. Аж в горле пересохло от восторга. Но промочить было нечем, поскольку заварку я уже выпил, а ходить ночью к бювету за водой не толерантно, ведь можно напугать мирно спящих котов и трудолюбивых бомжей, ворующих остатки телефонного кабеля. Нам еще повезло, что они на кабелях специализируются. У знакомых на этой неделе сняли в лифте какие-то редкие катушки. Тоже медные. Пришли из «жилконторы», поцокали языками и сказали: даже не надейтесь! Лучше бы шахту подорвали.



Поэтому никакие вражеские наблюдатели за честным, бескомпромиссным и патриотическим волеизъявлением свободных избирателей нам не нужны. Они же для чего сюда приезжают?



Какие вам еще доказательства нужны, «избиратели Путина»?! Люди несут последние копейки к букмекерам, развязывают платочки, вытряхивают из них мелочь и твердо ставят на Петра. Вот это и есть самый весомый и неубиваемый аргумент. Котируется наш гарант в Лондоне! Хотел и я ставку сделать. Отправить последние, кровно заработанные баксы в 1Хбет. Все на Порошенко думал спустить



Ровно через три года, минута в минуту, в страну хлынут иностранные технологии, работающие на экспорт. Почему они до сих пор не хлынули? Потому что Китай агрессивно собирает «айфоны». Но все изменится после переизбрания Петра Алексеевича. Повалят иностранные инвестиции. Миллиарды! Триллионы!

Чтобы испоганить наш международный имидж и повлиять на честный выбор. Всего одна тысяча гривен, и выбор сделан, ставок больше нет! Да, раз уж так к слову пришлось: штаб лидера открыл альтернативу продажным социологическим исследованиям. Меня уже от них, честно говоря, тошнит. И сейчас бы пошел к белому другу, но воды нет, батареи холодеют на глазах, и электричество подозрительно так мигает. То один социологический консорциум ставит крест на перспективах главкома, то другой, но более нежно. Я имею в виду ставит, а не вставляет. Зеленский лидирует, Тимошенко отстает. Тьфу! Не верю! Нутром чувствую: Петр Алексеевич обязательно победит.И вот мудрые штабные главкома нашли выход из социологического тупика. «Букмекерская компания ElectraWorks Limited (Гибралтар), работающая под брендом bwin и принадлежащая котирующейся в Лондоне GVC Holdings PLC, повысила ставки на победу Петра Порошенко на предстоящих выборах президента Украины до 2,1 к 1 (с 2,5 к 1 неделю назад), что впервые вывело его на первое место по этому показателю». Какие вам еще доказательства нужны, «избиратели Путина»?! Люди несут последние копейки к букмекерам, развязывают платочки, вытряхивают из них мелочь и твердо ставят на Петра. Вот это и есть самый весомый и неубиваемый аргумент. Котируется наш гарант в Лондоне! Хотел и я ставку сделать. Отправить последние, кровно заработанные баксы в 1Хбет. Все на Порошенко думал спустить. Но интернет вообще не работал, пробовал с мобильника, однако быстрый 4G страшно тормозил. И реклама «Возникли проблемы с доступом к гой-казино? Набери Х вместо Y и наслаждайся игрой» не помогла.Зато появилось время плотно, со вкусом подумать о соотношении аграриев, собравших рекордный урожай, с IT-сектором. По словам Петра Алексеевича, «айтишники» создают четыре процента ВВП. Знаете, для меня «айтишники» однозначно ассоциируются с сисадминами. Их, по моему глубокому убеждению, трудно назвать людьми. В широком смысле слова. Безумный взгляд, отстраненное поведение, ненависть к окружающему человечеству и странный язык общения. Обычно я брал их за руку, подводил к компу и просто пальцем показывал на проблему. И не давал уйти. Мои наблюдения за поведением этих животных в естественной, офисной среде обитания позволили сделать вывод: их, в принципе, можно приручить. Выманить из серверной бутылкой пива, остатками чипсов, послушать их странный язык. Они становятся доверчивыми и даже иногда поднимают постоянно падающую сетку. Просто странно, что они создают четыре процента ВВП. Возможно, лидер имел в виду так называемых «кулхакеров» – редких животных, ведущих преимущественно ночной образ жизни. Те да, могут. Достаточно почитать ФУП (расово правильный форум), чтобы узнать массу потрясающих историй из жизни богатых черниговских хакеров, буквально купающихся в деньгах.Они могут позволить себе в пятницу приехать в Киев на роскошной тачке с литовскими номерами и гулять анлимитед в «Макдональдсе». Думаю, все айтишники за Петра. А поскольку большинство из них является откровенными ботаниками, то могут еще и содействовать превращению Украины в аграрную сверхдержаву. Для этого надо послушаться советов мудрого доктора Супрун и легализовать коноплю.Третье направление процветания – «мощные инфраструктурные проекты». Но Петр Алексеевич умеет, с...ка, хранить интригу. Не стал расшифровывать, какие именно проекты будут реализованы через пять лет после его избрания. Наверное, хочет сделать сюрприз. Намекнул на аэропорты. Однако, скорее всего, речь идет о запуске того самого гиперлупа. Киев–Конотоп. Наверное, я задремал, поскольку приснилась мне большая труба в чистом поле, перрон, Геращенко в скафандре и транспарант «Ударим гиперлупом по коррупции и бездорожью». Тут кто-то голосом Левитана, но на мове, торжественно объявляет: «Увага! Видсмоктаты повитря!». Раздается чавкающий звук, кто-то тихонько напевает: «Ууууу, ла-ла-ла, зеленоглазая, соси», и почти сразу идет четкий доклад: «Повитря видсмоктано, е чыстый вакуум!». У Геращенко истерика, она не хочет лезть в трубу. Два сильных санитара, работающих в Мининфраструктуры у Омеляна, буквально запихивают ее в узкое отверстие. Она порывается почитать напоследок письмо Сенцова из кремлевских застенков на русском языке, однако раздается булькающий звук… Стоп! Воду что ли дали?! Нет, просто трубы чем-то продули.Четвертое направление процветания – индустриализация. Тут все просто. Ровно через три года, минута в минуту, в страну хлынут иностранные технологии, работающие на экспорт. Почему они до сих пор не хлынули? Потому что Китай агрессивно собирает «айфоны». Но все изменится после переизбрания Петра Алексеевича. Повалят иностранные инвестиции. Миллиарды! Триллионы! Вообще ничего делать не надо: только своевременно меняй «айфоны» и заказывай пиццу. Поэтому резко попрет турист. Лидер намекнул, что, возможно, может быть и секс. «Я убежден, что каждый иностранный турист, приехавший в Украину, сразу влюбляется в нее», – заявил Петр Алексеевич. И сводки МВД это подтверждают. Есть у нас еще потенциал! Но каков наш лидер: на ходу перестроился. Вместо трех лозунгов («церковь, мова, армия») сразу пять выдал. Точно ставки повысятся. Если появится вода, интернет и отопление, то сразу поставлю все на «зеро». То есть на Порошенко.