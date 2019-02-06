Медведчук назвал заведенное против него дело абсурдным

Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа", представитель "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук считает абсурдным дело, заведенное против него Генпрокуратурой Украины.



Генпрокуратура Украины во вторник возбудила уголовное дело в отношении Медведчука по статьям "госизмена" и "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". По словам пресс-секретаря главы ведомства Ларисы Сарган, дело возбуждено в связи с предложением Медведчука создать автономный регион Донбасс в составе Украины.



"Тот абсурд, который изложен в этом документе (сообщении генпрокуратуры – ред.) свидетельствует о том, что он никакого отношения к правовому государству и правовой политике не имеет", - заявил Медведчук в прямом эфире на телеканале "112 Украина" во вторник.



В Верховной раде Украины неоднократно требовали возбудить уголовные дела в отношении Медведчука. В частности, глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак предлагал Службе безопасности Украины провести расследование якобы "антигосударственной" деятельности Медведчука. Генпрокурор Юрий Луценко в январе заявлял, что у него нет оснований для предъявления обвинения политику.



Медведчук, представляющий Киев в гуманитарной подгруппе по Донбассу, на партийном съезде 29 января предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины. По его словам, это предполагает создание в регионе собственных органов государственного управления, в том числе парламента и правительства.

