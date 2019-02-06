Медведчук не откажется от своего плана по урегулированию в Донбассе

Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа", представитель "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук заявил во вторник, что не откажется от плана мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенного им на съезде политсилы.



Генпрокуратура Украины во вторник возбудила уголовное дело в отношении Медведчука по статьям "госизмена" и "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". По словам пресс-секретаря главы ведомства Ларисы Сарган, дело возбуждено в связи с предложением Медведчука создать автономный регион Донбасс в составе Украины.



"В дальнейшем мои действия не изменятся в плане той идеологии, которая избрана мной, которая избрана "Оппозиционной платформой – За жизнь". Мы будем отстаивать мирное урегулирование (ситуации в Донбассе – ред.) на основании того плана-концепции, которая была предложена на съезде", - сказал Медведчук в эфире телеканала "112 Украина".



Он отметил, что у политсилы есть политическая воля, она намерена участвовать в предстоящих президентских и парламентских выборах, которые пройдут на Украине в марте и октябре, чтобы получить политический ресурс для реализации плана.

