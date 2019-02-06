Томатный сок поможет от гипертонии

Снизить артериальное давление можно и без сильнодействующих лекарственных препаратов. В этом уверены члены Американской ассоциации сердца. Как передает "Южный Федеральный", эксперты призывают обратить внимание на обычный томатный сок.



В нем содержится много калия, регулирующего давление и предотвращающего развитие гипертонии. Калий способен уравновешивать негативный эффект натрия, производимый на сосуды (соль - сужает сосуды). Поэтому томатный сок в особенности показан лицам, не всегда придерживающимся правильного питания.



Так, в томатном соке содержится примерно 275 миллиграммов калия на каждые 120 миллилитров. Аналогичные показатели у более четвертинки авокадо, целого киви среднего размера, четверти чашки изюма. По словам ученым, взрослому человеку следует потреблять примерно 3500 миллиграммов калия в день для профилактики гипертонии и снижения давления.

