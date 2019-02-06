СК завел дело против правоохранителей Украины за незаконное привлечение следователя из РФ

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц правоохранительных органов Украины, незаконно привлекших к уголовной ответственности российского следователя. Об этом ТАСС сообщила представитель СК Светлана Петренко.



"Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц правоохранительных органов Украины по ч. 2 ст. 299 УК РФ ("Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого преступления"). В их действиях усматриваются признаки преступления, предусматривающего ответственность за незаконное привлечение к уголовной ответственности следователя Следственного комитета РФ, осуществляющего уголовное преследование четырех граждан Украины - Дмитрия Корчинского, Арсения Яценюка, Игоря Мазура и Дмитрия Яроша - за события, связанные с деятельностью незаконных вооруженных формирований в 1994-1995 годах на территории Чеченской Республики", - сообщила Петренко.

