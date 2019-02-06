Янукович назвал годы после госпереворота самыми черными в истории Украины

Прошедшие пять лет после государственного переворота - самые черные в истории независимой Украины, такое не могло присниться даже в страшном сне, заявил экс-президент Украины Виктор Янукович. "Прошедшие пять лет после 2014 года, после государственного переворота я оцениваю как самые черные страницы в жизни Украины за годы независимого государства.

Все, что произошло на Украине после госпереворота, не могло присниться ни в каком в страшном сне, я думаю, многим жителям не только Украины, но и тем, которые были тесно связаны с Украиной", - сказал Янукович на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".



Янукович считает, что событиям 2014 года нужно дать правовую оценку, но это должен делать не нынешний украинский суд, так как там власть находится в руках тех, кто и совершил эти преступления.



"Мы увидели процессы, которые привели к многочисленным жертвам, которое называется военным противостоянием. Этим всем событиям давно необходимо дать и правовую оценку. Но она не может быть украинской. Потому что сейчас в Украине власть находится в руках тех людей, которые совершали эти преступления. И сегодня они нарушают законы, конституцию, они назначают виновных, организуют процессы, которые невозможно назвать судами. Это просто такие спектакли, театрализованные представления", - заявил Янукович.





