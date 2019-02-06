Порошенко попытается выиграть выборы любой ценой, заявил Янукович

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что нынешний украинский лидер Петр Порошенко будет пытаться победить на выборах любой ценой, в том числе используя фальсификации.



"Сегодня однозначно нужно сказать, что власть будет любой ценой, повторяю, любой ценой, задействовать весь имеющийся у них ресурс, учитывая и административный ресурс, и различные технологии, которые фактически позволят фальсифицировать выборы. Потому что без фальсификации победить на этих выборах представителю власти, прямо скажу, президенту Порошенко, невозможно", - сказал Янукович на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".



Также Янукович считает, что президенту Украины Петру Порошенко, украинским политикам категорически нельзя было вмешиваться в вопросы вероисповедания, действия Киева против канонической УПЦ направлены на разделение и вражду.



"Категорически нельзя было вмешиваться государству, политикам, президенту в вопросы вероисповедания. Церковь всегда была отделена от государства. На протяжении всей истории независимой Украины никто из президентов не позволял себе вмешиваться в дела церкви", - сказал Янукович.



По его словам, все то, что произошло в украинской православной церкви, было направлено не на снижение напряженности, не на поиски пути объединения государства, "а на разделение, вражду, ненависть".



Янукович уверен, что событиям 2014 года нужно дать правовую оценку, но это должен делать не нынешний украинский суд, так как там власть находится в руках тех, кто и совершил эти преступления.



"Мы увидели процессы, которые привели к многочисленным жертвам, которое называется военным противостоянием. Этим всем событиям давно необходимо дать и правовую оценку. Но она не может быть украинской. Потому что сейчас в Украине власть находится в руках тех людей, которые совершали эти преступления. И сегодня они нарушают законы, конституцию, они назначают виновных, организуют процессы, которые невозможно назвать судами. Это просто такие спектакли, театрализованные представления", - заявил Янукович.



