Янукович считает вынесенный ему приговор незаконным и политически мотивированным

Экс-президент Украины Виктор Янукович назвал приговор украинского суда в его отношении по делу о госизмене политически мотивированным. "Приговор был написан под диктовку власти, и то давление, которое было на суд, оно было беспрецедентное. Приговор не имеет ничего общего с законом: сплошные нарушения. Все построено на лжи и на ненависти", - сказал В.Янукович журналистам в Москве в среду.

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации.



"Януковича Виктора Федоровича признать виновным в совершении преступлений по статьям ч.1 ст.111, ч.5 ст.27, ч.2 ст.437 Уголовного кодекса Украины и назначить наказание по ч.1 ст.111 (государственная измена) в виде 13 лет лишения свободы, по ч.5 ст.27 и ч.2 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны) в виде 12 лет лишения свободы. А на основании ст.70 УК Украины по совокупности преступлений и поглощении более сурового наказания менее суровым назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы", - сказал председательствующий судья Владислав Девятко на заседании.



В то же время суд признал невиновным Януковича по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.



Уголовное производство в отношении Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.



Прокурор Главной военной прокуратуры Максим Крым заявил журналистам после судебного заседания, что сторона обвинения в деле решит, будет ли обжаловать приговор, после того, как ознакомится непосредственно с документом.



Защита Януковича намерена подать апелляцию на его приговор.



1 февраля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что апелляция на приговор подаваться не будет.

