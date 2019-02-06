Эффективный и востребованный рекламный инструмент - Email-маркетинг

Каждый бизнесмен, реализующий свои товары и услуги через интернет, мечтает о постоянном росте продаж. Это и понятно, ведь от этого зависит прибыль предпринимателя. Чтобы она была высокой, а также имел место потенциал для роста, необходимо организовать канал взаимодействия с клиентами. Получить его помогает такой инструмент, как Email-маркетинг, который активно используют в своей деятельности маркетологи. На первый взгляд является рядовой рассылкой писем. Технически это так. Но, данная рассылка является грамотно организованной деятельностью в соответствии со стратегией компании.

Основные разновидности Email-маркетинга

Данный инструмент не является чем-то новым в мире маркетинга. Но, взяли его на вооружение в настоящее время лишь немногие предприниматели. Кстати говоря, они положительно отзываются о Email-маркетинге. Существуют следующие виды данного рекламного инструмента:

информационный. Письмо такого плана не имеет прямой задачи продать какой-либо товар. Оно знакомит с определенными новинками, которые появились или появятся в продаже в скором времени. Включают в себя сведения о полезности товаров. Таким образом, информационный Email-маркетинг завуалировано вызывает интерес к продукции среди клиентской аудитории;

продающий. Может содержать данные о скидках, специальных акциях и бонусах на определенные товары. Возможность приобрести интересующую позицию по более доступной цене не упустит ни один покупатель;

смешанный. Если письмо содержит как информацию, знакомящую с новинками, а также предложение стать обладателем новых товаров, то оно является смешанным.

Типы рассылок в Email-маркетинге

Типы рассылок в рамках данного рекламного инструмента следующие:

триггер. Это рассылка, знакомящая потенциального клиента с деятельностью компании, а также с реализуемыми позициями. Включает в себя несколько писем;

информирование. Если клиент стал мало покупать, либо вовсе не посещает сайт компании, то посредством такой рассылки повышается его покупательская активность;

рекламная. В письмах, относящихся к данной рассылке, находится информация о выгодных для клиентов предложениях. Сведения предоставляются в повествовательной форме, что позволяет им не оказаться в СПАМ-папке почтового ящика;

полезный контент. Он помогает повысить лояльность к компании и к товарам. Может рассказывать о полезных свойствах и качествах продукции.

Email-маркетинг не является навязчивым рекламным инструментом. Ведь письма присылаются лишь тем владельцам электронных почтовых ящиков, которые дали на это согласие.