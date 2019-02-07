Юнкер: соглашение о Brexit пересматриваться не будет

Соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза пересматриваться не будет. Об этом заявил президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер после встречи в Брюсселе с ирландским премьером Лео Варадкаром.



"Соглашение о выходе и Политическая декларация были согласованы всеми 27 лидерами государств-членов Европейского союза, а также правительством Соединенного Королевства. Как мы уже неоднократно говорили, соглашение является лучшим и единственно возможным. Оно закрыто для повторных переговоров", - заверил Юнкер.



По его словам, так называемый "запасной механизм" для ирландской границы является неотъемлемой частью соглашения о выходе.



В то же время, как подчеркнул Юнкер, в Евросоюзе надеются, что его активация не понадобится, но считают необходимой юридической гарантией для защиты мира и обеспечения того, что не будет возврата к жесткой границе на острове Ирландия.



"Запасной механизм" - это не двусторонний вопрос, а европейский. Граница Ирландии также является границей Европейского Союза, и ее рынок является частью Единого рынка. Мы будем едины в этом вопросе", - подчеркнул глава ЕК.



Ожидается, что 7 февраля Юнкер встретится с британским премьер-министром Терезой Мэй для обсуждения возможных шагов для выхода из тупика вокруг соглашения о Brexit.



Как известно, к выходу Великобритании из ЕС остается менее двух месяцев.



Напомним, в конце января парламент Великобритании проголосовал о внесении изменений в соглашение о Brexit. Парламентарии приняли ключевую правку - о необходимости новых переговоров с ЕС относительно границ между Ирландией и Северной Ирландией.

