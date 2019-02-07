Суд отказался обязать ЦИК Украины регистрировать Симоненко

Шестой апелляционный административный суд отказал лидеру Коммунистической партии Украины Петру Симоненко в удовлетворении иска к Центральной избирательной комиссии из-за отказа регистрировать его кандидатом в президенты, сообщила в среду пресс-служба суда.



Ранее общественная организация "Гражданская сеть "ОПОРА" сообщила, что ЦИК отказал Симоненко в регистрации кандидатом в президенты. В своем отказе члены комиссии сослались на закон Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики. В Компартии Украины отказ назвали нарушением прав и свобод человека. Симоненко обратился в суд, чтобы отменить решение Центризбиркома Украины об отказе его зарегистрировать кандидатом в президенты и обязать ЦИК повторно рассмотреть поданные им документы.



"Коллегия судей оставила без удовлетворения административный иск Петра Симоненко и Коммунистической партии Украины", - говорится в сообщении пресс-службы.



С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.



Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения. Украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность за изготовление и распространение коммунистической символики.

