Три самых богатых украинца владеют 6% ВВП страны

По итогам 2017 года совокупная чистая стоимость активов трех самых богатых физических лиц в Украине превышала 6% ВВП страны. Об этом сказал вице-президент Всемирного банка, который занимается странами Европы и Центральной Азии, Сирилл Мюллер во время презентации исследования Всемирного банка об экономическом развитии Украины.

"Это почти вдвое больше, чем в России и в три раза больше, чем в Польше. Отношение доли дохода самых богатых людей в ВВП почти не менялось с 2007 года. Это ограничило доступ к экономическим возможностям, способных полностью раскрыть потенциал человеческого капитала", – говорится в сообщении.



"Если посмотреть на США – это цифра 1,4% ВВП. Очень сложно проводить реформы, когда есть такие мощные группы влияния", – добавил Мюллер.



Ранее во Всемирном банке заявили, что при нынешних темпах роста экономики Украине для достижения уровня доходов в Польше может понадобиться до 50 лет, а чтобы достичь уровня Германии – 100 лет.

