Украина за январь исчерпала годовую квоту на ввоз сахара в ЕС

Украина за январь исчерпала квоту на беспошлинный экспорт сахара в ЕС в 2019 году, сообщила пресс-служба Национальной ассоциации производителей сахара "Укрцукор".



"30 января была исчерпана квота на беспошлинные поставки сахара в ЕС объемом 20 тыс. тонн. Это свидетельствует о том, что это направление остается приоритетным для украинских производителей, особенно учитывая логистическую близость и общемировой дефицит, который ожидается в следующем маркетинговом году", – цитируется в сообщении замглавы "Укрцукра" Руслана Бутыло.



По данным ассоциации, за январь-2019 Украина экспортировала 41 тыс. тонн сахара, основными покупателями стали Румыния (17% общего объема поставок) и Азербайджан (10%). Существенная доля экспорта также приходится на Италию, Испанию (по 9%), Литву, Польшу и Швейцарию (по 4%).



За сентябрь-январь 2018/2019 МГ (маркетинговый год, сентябрь-август) Украина экспортировала 240 тыс. тонн сахара, что на 4% меньше, чем за аналогичный период предыдущего маркетингового года.



Производственный сезон закончился 1 февраля 2019 года. В сезоне работало 42 сахарных заводы, которые произвели 1,82 млн тонн сахара. Экспорт сахара в 2018/2019 МГ ожидается на уровне прошлого года – около 500 тыс. тонн.

