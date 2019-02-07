Кардиологи нашли в гранате средство для снижения давления

Бороться с повышенным давлением можно без использования традиционных медикаментов, уверены эксперты. Как отмечает "Южный Федеральный", если в рационе человека много продуктов, богатых калием, гипертония ему не страшна. Один из основных источников этого элемента - бананы. В одном банане среднего размера содержится 422 миллиграммов калия.



Но мало кто знает, что один средний гранат содержит еще больше - 666 миллиграммов калия. Эксперты ссылаются на результаты исследования, в рамках которого, добровольцы потребляли по 150 миллилитров гранатового сока каждый день в течение двух недель. В итоге это позволило значительно снизить показатели давления. Также было доказано, что гранатовый сок улучшает приток крови к сердцу.



К слову сказать, некоторые медики вообще считают гранат одним из самых полезных продуктов в мире. Гранат борется с диабетом 2-го типа, раком простаты, кишечника, снижает уровень холестерина и улучшает спортивные результаты. Он отличается высоким содержанием антиоксидантов, полифенолов и таннинов, полезных для сердечно-сосудистой системы.

