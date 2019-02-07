Песков: в повестке дня Кремля нет вопроса эвакуации Мадуро

В повестке дня Кремля нет вопроса эвакуации президента Венесуэлы Мадуро. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.



Москва и Вашингтон не обсуждают пути урегулирования венесуэльского кризиса, контактов на этот счет нет, отметил Песков.



"С США какого-либо обмена мнениями нет", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, насколько вероятны какие-либо контакты с администрацией Дональда Трампа на этот счет.

