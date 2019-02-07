Рабинович подал депутатский запрос для проверки угроз покушения на Медведчука

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович подал в правоохранительные органы Украины депутатский запрос для проверки информации о подготовке покушения на главу политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.



Рабинович отметил, что данная информация прозвучала от экс-президента Виктора Януковича, дававшего в среду пресс-конференцию в Москве. "Я дал депутатский запрос о том, чтобы правоохранительные органы Украины не только расследовали - готовится ли покушение или нет, что происходит, но и поняли свою личную ответственность за то, что будет происходить", - сказал он в четверг в кулуарах украинского парламента, передал телеканал "112 Украина".



Накануне Янукович на пресс-конференции в Москве сообщил, что располагает информацией о том, будто на Украине властями создана специальная группа из 12 человек, которая готовит покушение на главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.



Во вторник Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении Виктора Медведчука, обвинив его в госизмене. По версии ведомства, политик, выступая на съезде партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" 29 января, заявил "о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс" с собственным парламентом и правительством". По мнению прокуратуры, это противоречит статье 1 Конституции Украины, согласно которой страна является унитарным государством.



Сам Медведчук уверен, что его предложение не противоречит конституции, поскольку основной закон Украины предусматривает унитарный статус государства с возможностью статуса автономии для отдельного региона.

