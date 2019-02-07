Мосгорсуд признал законным продление ареста четырех украинских моряков

Мосгорсуд отклонил жалобы на продление сроков ареста до 24 апреля четырем украинским морякам, задержанных за нарушение госграницы РФ в районе Керченского пролива. "Постановление Лефортовского суда Москвы, которым в отношении Андрея Шевченко, Богдана Головаша, Сергея Попова и Владимира Терещенко продлены сроки содержания...

... до 24 апреля 2019 года, оставлено без изменения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда в четверг.



Рассмотрение жалоб адвокатов на аналогичные решения Лефортовского суда в отношении еще 20 украинских военных состоится в другие дни.



Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Судна отконвоировали в Керчь.



Находившимся на судах 24 украинцам, среди которых двое - сотрудники СБУ, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).



По решению судов Симферополя и Керчи все 24 моряка были арестованы. В конце ноября 21 украинского военного перевезли из Крыма в Москву.

