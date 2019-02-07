Мосгорсуд признал законным продление ареста четырех украинских моряков

Мосгорсуд признал законным продление ареста четырех украинских моряков

Мосгорсуд отклонил жалобы на продление сроков ареста до 24 апреля четырем украинским морякам, задержанных за нарушение госграницы РФ в районе Керченского пролива. "Постановление Лефортовского суда Москвы, которым в отношении Андрея Шевченко, Богдана Головаша, Сергея Попова и Владимира Терещенко продлены сроки содержания...

... до 24 апреля 2019 года, оставлено без изменения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда в четверг.

Рассмотрение жалоб адвокатов на аналогичные решения Лефортовского суда в отношении еще 20 украинских военных состоится в другие дни.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Судна отконвоировали в Керчь.

Находившимся на судах 24 украинцам, среди которых двое - сотрудники СБУ, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

По решению судов Симферополя и Керчи все 24 моряка были арестованы. В конце ноября 21 украинского военного перевезли из Крыма в Москву.