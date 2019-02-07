ГБР возбудило дело против Парубия
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия и некоторых сотрудников аппарата парламента, передает агентство УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"В действиях председателя парламента и работников аппарата видят признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей 365 Уголовного кодекса Украины - превышение власти или служебных полномочий. Уголовное производство было открыто 31 января", - говорится в сообщении.
По данным источника агентства, речь идет о нарушениях в организации работы Рады и выплате компенсаций за жилье депутатам, которые имеют надлежащие условия проживания.
При этом пресс-секретарь Парубия Андрей Ковалев сообщил УНН, что что проверит эту информацию. В пресс-службе Государственного бюро расследований также сообщили, что проверят данную информацию.