ГБР возбудило дело против Парубия

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия и некоторых сотрудников аппарата парламента, передает агентство УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В действиях председателя парламента и работников аппарата видят признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей 365 Уголовного кодекса Украины - превышение власти или служебных полномочий. Уголовное производство было открыто 31 января", - говорится в сообщении.



По данным источника агентства, речь идет о нарушениях в организации работы Рады и выплате компенсаций за жилье депутатам, которые имеют надлежащие условия проживания.



При этом пресс-секретарь Парубия Андрей Ковалев сообщил УНН, что что проверит эту информацию. В пресс-службе Государственного бюро расследований также сообщили, что проверят данную информацию.

