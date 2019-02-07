Кандидаты в президенты Украины попросили предоставить им охрану

Одиннадцать кандидатов в президенты Украины обратились в полицию с просьбой предоставить им охрану, заявил в четверг министр внутренних дел Арсен Аваков.

Аваков отметил, что Нацполиция или Нацгвардия будет сопровождать кандидата, если он считает, что в момент какого-то митинга или события на него готовится провокация.



"Каждый кандидат в президенты... имеет возможность обратиться в Национальную полицию для того, чтобы получить полицейскую охрану для реализации своих полномочий кандидата в президенты. Таких людей уже 11, воспользовавшихся этим предложением", - сказал Аваков на заседании комитета Верховной рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.



Он подчеркнул, что на Украине не может быть никаких негосударственных военизированных группировок, которые будут подменять силовые функции государства. "Ни одна другая парамилитарная группировка не сможет на себя это взять, мы будем жестко это все прекращать. Да, к сожалению, у нас есть случаи, когда группы молодых людей, в той или иной степени организованные, сопровождают туры кандидатов в президенты ", - приводит слова министра агентство "Укринформ".

