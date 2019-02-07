НАТОС и ЕОС

Даже не знаю, как мы до сих пор жили без четко закрепленного в конституции членства в ЕС и НАТО. Как бараны, честное слово, маялись. Не знали, куда податься. Опять же Кучма, подонок, запутал всех со своей многовекторностью. То в Таможенный союз, то в Европу, то еще в какую дыру. А нация волнуется! Ведь отчего все эти революции, майданы и прочие проявления «гидности нации»? Исключительно из-за неопределенности внешнеполитического курса. И знаете, кто первым решил поставить точку в этом изрядно надоевшем всем вопросе? Ни за что не догадаетесь.



Загадочная и крайне необычная история. У Петра Алексеевича было озарение. Можно даже сказать, инсайт в хорошем смысле этого слова. Он сумел в какой-то промежуток времени между наполовину полным и наполовину пустым стаканами осознать все многовековое развитие человеческой цивилизации. Двадцать шестой съезд запрещенной в Украине КПСС помните? Я тоже с трудом вспоминаю. Помню, были очень красивые значки «Навстречу…». У меня один такой валялся. На этом съезде было принято решение строить коммунизм поэтапно, начиная с развитого социализма. Если, повторюсь, ничего не путаю. Порошенко, вне всякого сомнения, конспектировал материалы съезда. Тоталитарный режим очень внимательно следил за тем, чтобы у каждого была такая специальная тетрадка, в которую следует заносить мудрые высказывания кормчих. Его нельзя за это строго судить. Время такое было. Украина стонала под игом блока коммунистов и беспартийных. В университете имени Тараса Шевченко даже было специальное отделение на философском факультете, которое гордо называлось «Научный коммунизм». Сокращенно их, то есть тех, у кого была такая специализация, называли «энкашниками». Счастливые люди, знаете ли. Они изучали то, чего нет.



И вот все это, вне всякого сомнения, пронеслось как в гиперлупе перед орлиным внутренним взором нашего кормчего. Перед выборами, тем более президентскими, людям необходима четкая конечная цель.



Смотрите, что получается в сухом, как памперсы «Хаггис», остатке. Томос является ответом на вопрос о конечном будущем всех нас. Короче, мы все умрем. Но сделаем это достойно, независимо, под протекторатом Константинопольской «церкви-матери». Или, точнее, «бабушки». Причем явно «пра». Что делать во время земного отрезка нашей жизни?

Решение, которое приняла сегодня Рада абсолютным большинством голосов – 334, по праву является сверхисторическим. Оно будет вписано золотыми буквами в устав Альянса. Уверен, что в Совете Европы и штаб-квартире НАТО с оптимизмом воспримут эту прекрасную новость. Если бы не венгры, нам давно бы дали статус «доцента Альянса». Согласитесь, что понятие «аспирант» вообще не звучит

Чтобы они понимали, куда все идет. Интуитивно это знание у нас есть. Однако необходимо его (знание) сублимировать в публичную сферу. Ведь что такое, по большому гамбургскому (или мюнхенскому) счету, закрепленный в Конституции курс на членство? Это ответ на многовековой вопрос: кто мы и куда идем? И уместно сделать ремарку, что спикер Парубий является тем самым недостающим переходным звеном между человеком и обезьяной. Точнее, конечно же, наоборот. Хотя, глядя на спикера, так и не скажешь. Кроманьонцы, питекантропы, неандертальцы и парубиевцы. Не обязательно именно в такой последовательности.Смотрите, что получается в сухом, как памперсы «Хаггис», остатке. Томос является ответом на вопрос о конечном будущем всех нас. Короче, мы все умрем. Но сделаем это достойно, независимо, под протекторатом Константинопольской «церкви-матери». Или, точнее, «бабушки». Причем явно «пра». Что делать во время земного отрезка нашей жизни? Вот о чем напряженно думал гарант. Чем занять людей перед первым туром выборов? Как активизировать те участки головного мозга избирателей, которые вырабатывают феромоны счастья от близости неминуемого членства? Трудный, чисто философский вопрос. Однако нашему лидеру по плечу любые проблемы. За пять лет он значительно вырос интеллектуально, и, можно сказать, вопрос об отношении нации к членству ему уже не достает до плеча.Коммунисты ошибочно полагали, что нацию можно сплотить в процессе построения коммунизма. Это их стратегическая ошибка. И они за нее поплатились, поскольку коммунистическую идеология запретили на Украине как вредную и крайне агрессивную. Наш кормчий выдвинул гораздо более эффективную идею. Конечно же, после глубоких теософских размышлений. Вне всякого сомнения, он посоветовался с Епифанием и получил от последнего конкретные аргументы в неопределенной форме. Путь в НАТО является смыслом нашего существования на ближайшую перспективу.Во время своего самовыдвижения на второй срок лидер поклялся здоровьем Ирины Геращенко, что мы вступим и туда, и туда примерно в 2023 и 2024 годах. Как раз когда подойдет время выдвигаться на третий срок. Очень серьезное и, безусловно, аргументированное заявление. Внесение соответствующих изменений в Конституцию как бы подчеркивает многовековое стремление нации избавиться от «московского ярма». В роли рая выступает двуединый образ НАТО и ЕС. Наверное, следует как-то графически обозначить этот светлый образ. Мы же к нему стремимся? Стремимся. Предлагаю изобразить Петра Алексеевича с мечом, изготовленным по стандартам НАТО, в одной руке. Вот что в другую руку вложить – вопрос. К сожалению, я не нашел собирательного европейского образа, кроме флага ЛГБТ-прайда. Но к подобной свободе отношений мы еще, к сожалению, не готовы. Хотя я настроен оптимистически. И еще как-то следует при...чить туда томос. Получается триединый образ томос – натос – еос. Самое время учить греческий язык, который должен стать вторым государственным.Решение, которое приняла сегодня Рада абсолютным большинством голосов – 334, по праву является сверхисторическим. Оно будет вписано золотыми буквами в устав Альянса. Уверен, что в Совете Европы и штаб-квартире НАТО с оптимизмом воспримут эту прекрасную новость. Если бы не венгры, нам давно бы дали статус «доцента Альянса». Согласитесь, что понятие «аспирант» вообще не звучит. Наш лидер наглядно продемонстрировал: «мы идем своим путем». Хочет того Европейский Союз или нет, однако он обречен иметь нас своим членом. То же касается и НАТО. Другой альтернативы нет, поскольку отказ от конституционного вектора означает интеграцию с Сибирью, дешевый газ, смешные коммунальные платежи и колбаса по бросовым ценам. Ни один сознательный украинец на это не пойдет.