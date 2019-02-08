Оззи Осборна госпитализировали после концерта

Легендарного рок-исполнителя Оззи Осборна, солиста Black Sabbath, госпитализировали после одного из концертов. У музыканта возникли осложнения после недавно перенесенного гриппа. Об этом пишет Louder Sound.



Известно, что ему диагностировали респираторную инфекцию, которая могла перерасти в пневмонию.



В связи с болезнью Осборн был вынужден отменить ряд европейских концертов, запланированных в рамках тура No More Tours II. В туре также принимает участие другая культовая группа - Judas Priest.



Исполнитель выразил сожаление своим поклонникам в связи с отменой концертов и пообещал в будущем компенсировать это.





