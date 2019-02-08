Найдено универсальное средство против возрастных болезней

Ламивудин, изначально созданный для лечения ВИЧ, может перевернуть терапию болезни Альцгеймера и других недугов, сообщает The Daily Mail. Также его применяют в рамках лечения гепатита В. Эксперименты с человеческими клетками и живыми грызунами показали: средство значительно снижало уровень воспаления, связанного со старением.



И в теории препарат может избавить не только от болезни Альцгеймера, но и предотвратить развитие диабета 2-го типа, артрита, макулярной дегенерации. В рамках эксперимента старым грызунам давали ламивудин. И за две недели проявился положительный эффект, с точки зрения уменьшения воспаления. А за шесть месяцев у грызунов остановилась потеря жировой и мышечной ткани, как и рубцевание почек.



Сотрудники Университета Брауна подчеркивают: по мере старения люди становятся предрасположены к воспалительным процессам. Средство работает, блокируя генетические элементы, известные как ретротранспозоны. Они отвечают за небольшие изменения в ДНК, которые вызывают болезни. Что важно, ретротранспозоны присутствуют во всех типах тканей. Следовательно, ламивудин имеет все шансы стать универсальным средством против возрастных недугов.

