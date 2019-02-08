Порошенко подписал указ о границах неподконтрольного Киеву Донбасса

Петр Порошенко утвердил границы и список населенных пунктов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.



Соответствующий указ опубликован на сайте президента.



К нему прилагаются географические координаты границ неподконтрольных территорий в Донбассе, которые определяются фактической линией разграничения сторон.



В частности, в документе указаны такие крупные города, как Донецк, Горловка, Дебальцево, Докучаевск, Енакиево, Ждановка, Макеевка, Снежное, Харцызск, Христовка, Чистяково, Шахтерск, Ясиноватая в Донецкой области, а также Луганск, Алчевск, Антрацит, Брянка, Голубовка, Должанск, Кадиевка, Первомайск, Ровеньки, Сорокино, Хрустальный в Луганской области.

