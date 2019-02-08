В Крыму готовы открыть участок на выборах президента Украины

В Крыму готовы содействовать открытию избирательного участка на выборах президента Украины, от киевской стороны потребуются бюллетени и соблюдение некоторых протокольных межгосударственных процедур, заявил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.



По ходатайству МИД Украины ЦИК страны принял решение, что четыре избирательных участка в России работать не будут, потому что на них якобы невозможно проконтролировать прозрачное и честное голосование. Экс-президент Украины Виктор Янукович ранее на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заявил, что если в Киеве называют Крым украинским, то пусть дадут проголосовать там украинцам. По его словам, интересно будет посмотреть на результат, так как "все люди, которые выехали за территорию Украины, это оппоненты" нынешней украинской власти.



"Власти Республики Крым располагают всеми возможностями и готовы содействовать обеспечению избирательного процесса граждан Украины на территории российского полуострова. Это касается выделения и обеспечения всем необходимым избирательных участков, обеспечения мер безопасности, гарантии невмешательства в избирательный процесс. От Украины потребуются бюллетени и соблюдение некоторых протокольных процедур", - сказал Бальбек.



"Граждане Украины, которые находятся на полуострове, без сомнения, оценят в случае положительного решения эту возможность демократической процедуры голосования. Власти полуострова, в свою очередь, будут заниматься своей прямой обязанностью обеспечения свободы доступа к избирательному процессу", - сказал Бальбек.



Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации.

