Тяжелые будни правоохранителей

Злейшим врагом борьбы с коррупцией, взяточничеством, теневой торговлей являются сами её борцы, которые не препятствуют данным процессам, а возглавляют их. Иначе как объяснить наличие недвижимости, бизнеса, люксовых автомобилей у представителей правоохранительных органов?



Знакомьтесь. Нидзельский Владимир Александрович. На данный момент является начальником управления защиты экономики в Киевской области Национальной полиции Украины. До этого занимал должности заместителя начальника данного управления и начальником управления защиты экономики в Черниговской области. Характерно, что за время его становления на высоких должностях по борьбе с экономическими преступлениями растёт и количество вопросов, касающихся материального положения чиновника. Крылатая фраза «чтоб ты жил на одну зарплату», наверняка, не про Владимира.



Семейным подрядом Нидзельскому удалось достичь неплохих успехов на поприще «борьбы» с экономическими преступлениями с последующим обогащением. К слову, его жене Нидзельской Лесе, прокурору, который занимался делами активистом Майдана, в таком рвении тоже не откажешь. Являясь государственным служащим, Леся имеет долю (25%) торгового комплекса в г. Крестовка Донецкой области на неподконтрольной Украине территории. С 2013 года, а именно тогда жена борца с экономической преступностью начала заниматься бизнесом, дела у семьи идут как нельзя лучше. Ведь нелегальная торговля в т.н. ДНР сулит неплохие барыши. Да и муж помогает решать вопросы нелегальной торговли.



11 июля 2013 г. Нидзельская приобрела земельный участок с прекрасной дачей в с. Зазимье Броварского района Киевской обл. площадью всего 1000 м2. В дальнейшем Леся даже пыталась стать прокурором Специальной антикоррупционной прокуратуры. Вот какие нужны Украине прокуроры!

В июле 2010 года Недзельский становится владельцем квартиры в столице площадью выше 100 м2. Интересен тот факт, что, находясь на должности в Черниговской области, он «забыл» указать эту информацию в годовой декларации за 2015 и 2016 год. Но в 2017 году квартира чудным образом всплывает в декларации Недзельского.



В 2016 г. жена дарит бедному полковнику недвижимость, которую Недзельский продает за 870 тыс. грн. (около $35 тыс.). 26 июля 2016 г. Нидзельский покупает автомобиль Mercedes-Benz ML 350 2010 г.в. за 500 тыс. грн. (около $20 тыс.). Причем, годовой доход от з/п у Недзельского составил чуть выше 111 тыс. грн. Его жены – чуть выше 144 тыс. грн.



Необходимо отметить, что на протяжении 2015-2018 годов семья поменяла около 8 автомобилей класса люкс, с чем можно ознакомиться непосредственно в их декларациях.



Воистину. Если не можешь побороть коррупцию – возглавь её!







