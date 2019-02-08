Германия и Франция пришли к договоренности по "Северному потоку - 2"

Берлин и Париж урегулировали спор вокруг "Северного потока - 2" и достигли компромисса по поправкам к Газовой директиве ЕС, предложив новую их редакцию, которая не блокирует российский проект. Об этом сообщило в пятницу Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на полученный германо-французский проект компромиссного документа.



Документ позволяет избежать кризиса между Парижем и Берлином и позволит Франции поддержать поправки к Газовой директиве ЕС, отмечает агентство.



Суть предложения Германии и Франции заключается в том, что страна, на территории которой находится пункт получения газа из морского газопровода, получит право выбора формулы применения к этому проекту правил Газовой директивы ЕС и возможных исключений из нее. В случае "Северного потока - 2" этой страной является Германия.

