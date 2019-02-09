Процесс оформления наследства - сроки, документы, требования законодательства

Наследственные вопросы – это тема, часто требующая консультации у компетентного в этой сфере юриста.







Наследственные вопросы – это тема, часто требующая консультации у компетентного в этой сфере юриста. Важно знать, куда нужно обратиться после смерти родственника и как вступить в наследство с учетом норм законодательства. Нарушение процедуры дает возможность другим претендентам оспорить разделение имущества.

Вопросы оформления наследства, правила вступления в права на него регулирует раздел «Наследственное право» ГК.

Кто может стать наследником по завещанию?

Своим имуществом человек имеет право распоряжаться так, как считает справедливым. Можно выбрать в наследники:

родственника, члена семьи; постороннего человека; юридическое лицо; государство; территориальную общину; благотворительный фонд.

Передача имущества по закону

Если умерший не оставил распоряжений по поводу разделения его имущества, в силу вступает принцип наследия по закону, в порядке очередности. И в первой очереди – дети, родители, супруг (супруга).

Кто обязательно должен получить часть оставленного имущества?

Несовершеннолетние дети, нетрудоспособный вдовец (вдова), нетрудоспособные родители получают часть имущества и в том случае, если покойный завещал его другому лицу (лицам).

При таких условиях они получают половину того, что могло им достаться при наследии по закону, как представителям первой группы очередности.

Процесс оформления полученного наследства

Для того, чтобы оформить документально факт получения имущества от завещателя, следует сначала получить свидетельство о его смерти. Далее – обращение к нотариусу, который ведет деятельность в месте открытия наследства.

В ней составляется по образцу заявление по поводу принятия наследства. Это нужно сделать в течение полугода после открытия оставленного наследства.

С таким документом подается и свидетельство о смерти, документы, касающиеся наследственного имущества - недвижимости, транспортного средства, счета в банке. При наличии завещания нужен его оригинал. Если процедура вступления оформляется по закону, потребуются бумаги, подтверждающие родство с завещателем. Необходима и справка, которая сможет указать последнее место жительства усопшего.

Подать заявление нужно даже в том случае, если имущество автоматически получает тот из родственников, кто жил с умершим по одному адресу.

Андрей Савченко, юридическая компания http://semeynoepravo.kiev.ua