Ученые больше не считают завтрак главным приемом пищи

Принято считать, что завтрак должен быть сытным для дальнейшего сокращения потребления пищи в течение дня, и его пропуск повышает риск набора веса. Однако, согласно последним исследованиям, нет никаких оснований полагать, что завтрак способствует снижению веса, а его пропуск - набору веса, пишет Medical News Today.



Сотрудники Монашского университета подчеркивают: все выводы, что делали ранее, эксперты базировали на сомнительных данных. Во-первых, в расчет не брались типы продуктов, которые люди ели на завтрак. Между тем, образ жизни, выбор продуктов играют важную роль в контроле веса.



В целом исследование 13 испытаний, прошедших за последние 28 лет, показало: общее потребление калорий было выше у людей, которые завтракали. При этом люди, пропускавшие завтраки, были на 0,44 килограмма легче завтракавших индивидов. Эксперты отмечают, что все зависит от уникальных особенностей метаболизма. Поэтому трудно давать универсальные советы относительно режима питания.

