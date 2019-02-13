Гройсман назвал зарплаты семейных врачей в Украине

В результате реформы первичного звена медицины, семейные врачи в Украине получают в среднем около 11 500 гривен на мест, а некоторые получают по 16-18 тыс. гривен в месяц и даже больше. Об этом заявил Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.



"Мы подняли заработную плату для врачей и медсестер первичного звена. К июлю, к реформе, семейный врач получал 5600 грн в месяц при наличии 1450 договоров клиентов, сейчас - 11 460 грн. Это реальные люди, реальные цифры. Более деклараций - 16 тысяч. У нас есть врачи, которые получают 18 тыс. и больше", - отметил премьер.



По его словам, таким образом государство стимулирует врачей лучше обслуживать пациентов и, соответственно, зарабатывать больше.



При этом он добавил, что зарплаты медсестер выросли с 3-4 до 6-8 тыс. грн в месяц.

