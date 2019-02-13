Во Львове более 20 школ закрыли на карантин из-за кори и гриппа

Во Львове с 13 по 15 февраля временно приостановлено обучение в 21 учебном заведении образования в связи с заболеванием корью, гриппом и ОРВИ значительного числа учеников. Об этом в среду, 13 февраля, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.



"В управлении образования Львовского городского совета рассказали, что в течение последнего месяца были проведены родительские собрания в школах, куда привлекали врачей, которые могли профессионально и аргументировано объяснить ситуацию с заболеваемостью корью, о важности вакцинации, и ответить на вопросы, которые беспокоят родителей", - отметили в мэрии.



Ранее в школах Львовской области приостановили учебно-воспитательный процесс из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Кроме этого, в Ровенской области на карантин закрыли 98 школ.

