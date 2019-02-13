Серега против системы

Вторые сутки мужественный судья Сергей Каракашьян безвылазно сидит в совещательной комнате Окружного административного суда. Сердобольные секретарши носят ему бутеры и чай. Изредка Серега пробирается в туалетную комнату, где делает свои нехитрые дела и как бы принимает душ. И опять на рабочее место. Работать над вынесением вердикта, которого ждут миллиарды украинцев, а также лидеры практически всех цивилизованных стран мира. Утренние совещания почти во всех посольствах, расположенных в Киеве (кроме, разве что, Гватемалы, поскольку его у нас нет), начинаются со стандартного вопроса: вышел?!!



Под стенами Окружного суда постоянно бушуют стихийные митинги. Лично министр юстиции Петренко кричит, что суд не имеет права затягивать процесс, от которого зависит судьба всей медицинской реформы. Сотни сторонников и.о. министра здравоохранения с плакатами выражают решительный протест за символическую плату. Им по окончании дают какие-то волшебные таблеточки, которые помогают бороться с депрессией, повышают жизненный тонус и расслабляют сфинктер. И это ни разу не давление на независимый суд! Просто министр юстиции тоже человек и вправе орать на улице по любому поводу. Тем более что работа Минздрава «полностью парализована» уже неделю. Так утверждает Супрун. Она издалека показывает Сереге кипу документов, которые не может подписать. Рассказывает о миллионах больных украинцев, страдающих от отсутствия медикаментов, вакцин, перевязочных материалов и квалифицированной врачебной помощи. Фактически она описывает текущее состояние медицинской сферы нации, но то такое.



На прошлой неделе Окружной административный суд в лице Сереги вынес решение, ограничивающее функции Супрун как исполняющей обязанности министра здравоохранения. Если прочитать сам вердикт, то ей запрещается участвовать в заседаниях Кабмина и определять стратегические планы министерства. А бумаги она может подписывать целыми днями



Ситуация с судом явно вышла из-под контроля. Ульяна выглядит усталой и изможденной. Впрочем, по ее внешнему виду трудно о чем-то с уверенностью судить (простите за тавтологию). Очень сильно напряглись наши стратегические партнеры, которые постоянно шлют встревоженные сигналы

Для тех, кто в танке, напомним суть вопроса: на прошлой неделе Окружной административный суд в лице Сереги вынес решение, ограничивающее функции Супрун как исполняющей обязанности министра здравоохранения. Если прочитать сам вердикт, то ей запрещается участвовать в заседаниях Кабмина и определять стратегические планы министерства. А бумаги она может подписывать целыми днями. Оптом, как говорится, и в розницу. Однако вся прогрессивная мировая общественность, активисты, Гройсман и сам главком восприняли решение суда как «блокирование работы министерства и сворачивание медицинской реформы». Супрун, по их мнению, олицетворяет сущность коренных изменений. Не важно каких, но именно суть. Короче, без нее мы сразу же вернемся к «совку». Лично министр юстиции Петренко, потея и потирая различные части тела секретарше, писал текст апелляции. Получился воистину исторический документ, согласно которому оголтело настроенный Серега незаконно вмешался в деятельность суверенного органа власти, за которым стоят ах какие люди. Все парализовано, в стране бушуют эпидемии, скоро на улицах будут жечь костры. Примерно через пару часов появятся первые зомби, которые станут терроризировать жителей мегаполисов. Потом вымрет вся человеческая цивилизация. И все из-за того, что Сергей игнорировал требования разума в лице Супрун и заперся в совещательной комнате. Вчера весь день сидел. И сегодня сидит. К зданию Окружного административного суда пришла вся команда Ульяны. Она сама и четыре ее заместителя. Активистов было мало, поскольку многие еще не отошли от вчерашней дозы. Супрун заявила, что, несмотря на запрет, она едет на заседание Кабмина и работа «министерства будет разблокирована». Весь внешний вид и.о. министра, пугающий бродячих собак, свидетельствует о решительном настрое. На вопрос о наличии у нее американского паспорта Ульяна отвечает четко, но уклончиво. Разъяснение насчет того, что она может подписывать текущие документы, воспринимается Супрун как личное оскорбление и даже в какой-то мере унижение.Честно говоря, я был абсолютно уверен, что ситуация разрешится еще 11 февраля. Такие силы подключены… Но Серега заперся в совещательной комнате и фактически демонстрирует какой-то демарш, честное слово. Всех, конечно же, интересует: а сколько он там высидит? Возможно, это прекратится сегодня, 13 февраля, ближе к вечеру. Некий судья-спикер Окружного суда по фамилии Санин допускает, что эпическое сидение Сереги может продлиться до пятницы, 15 февраля. А там уже выходные, можно отоспаться, принять душ по-настоящему, побыть с семьей, погулять с собакой, телек посмотреть, а в понедельник опять. В совещательную комнату. Действующее законодательство, как мне разъяснили источники, знакомые с ситуацией, не регламентирует время пребывание судьи в совещательной комнате. Есть сроки завершения производства, однако время на раздумье определяется понятием «достаточное». Тут могут быть варианты. И сутки, и двое, и гораздо больше. Теоретически Серый может просидеть до конца выборов. Но, согласитесь, это уже как-то чересчур.Ситуация с судом явно вышла из-под контроля. Ульяна выглядит усталой и изможденной. Впрочем, по ее внешнему виду трудно о чем-то с уверенностью судить (простите за тавтологию). Очень сильно напряглись наши стратегические партнеры, которые постоянно шлют встревоженные сигналы. Десятки активистов в настоящее время занимаются «расследованием» коррупционной деятельности Сергея. Они уже фактически объявили его исчадием ада и обещают вот-вот подкинуть доказательства. К работе привлекли даже такого лентяя, как Сергей Лещенко. Вообще человек перестал мышей ловить, шляется по заграницам и дискредитирует звание украинского антикоррупционера. Урод, м...ть. Давай, работай! Тут такое творится. Вся система власти уперлась в Серегу. Представляю, каково ему там, одному, в совещательной комнате. Даже мобилы нет, чтобы поиграться. Только комп без выхода в тырнет. Будем следить за развитием ситуации.