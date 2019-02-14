У гитариста на сцене загорелась голова

Во время выступления кавер-коллектива, исполнявшей песни группы Kiss, у гитариста загорелись волосы. Ролик появился на YouTube.



Инцидент произошел в Айове, США. Двойник вокалиста Kiss Пола Стэнли Бобби Дженсен подошел слишком близко к фейерверку, который зажегся во время выступления.



Волосы гитариста воспламенились, но он абсолютно никак не отреагировал. Потушить огонь попробовал один из участников группы, но когда у него это не получилось, на сцену выбежали работники площадки и спасли шевелюру музыканта.



Сам Дженсен признался, что горел не парик, а его собственные волосы и он сразу это понял, но ему было все равно.



Зрители поддержали вокалиста громкими аплодисментами.





