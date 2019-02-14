Сон действительно помогает бороться с болезнью

Известно, что сон улучшает состояние болеющего человека. Как показали исследования, во время сна иммунные Т-клетки перепрограммируются. Это повышает их эффективность, пишет "Новости Mail.RU" со ссылкой на открытие Тюбингенского университета. Иммунные клетки начинают лучше распознавать зараженные клетки тела и уничтожать их.



В теле иммунные клетки получают два сигнала - активирующий и тормозящий их работу. Второй тип сигнала мешает Т-клеткам присоединяться к зараженным клеткам и ликвидировать их. Лабораторные исследования крови людей, зараженных безвредным цитомегаловирусом, позволили обнаружить четыре типа веществ, влиявших на иммунные клетки.



Среди этих веществ были простагландины, которые перепрограммировали Т-клетки таким образом, что те начинали производить меньше белков, способствующих присоединению к зараженным клеткам тела. Дальнейший анализ и эксперименты с добровольцами позволили установить: уровень веществ, тормозящих активность Т-клеток снижался именно во время сна.

