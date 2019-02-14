Неврологи показали, как именно никотин воздействует на мозг

Сотрудники Калифорнийского технологического института изучили то, как никотин влияет на нервную клетку, передает "Ридус". Известно, что никотин способен проникать в мозг, проходя сквозь гематоэнцефалический барьер. Никотин сталкивается с рецепторами nACh-r на поверхности нейронов.



Когда он связывается с этими рецепторами, у человека возникает чувство легкой эйфории. Но что происходит с никотином уже внутри нейрона, до недавнего времени было неизвестно. Это удалось понять благодаря искусственной системе из двух белков. Один белок связывался с никотином и менял форму, приводя к активации второго, флуоресцентного белка.



Таким образом появился светящийся маркер, который позволил наглядно увидеть распределение никотина в клетках. Оказалось, через несколько секунд после контакта с клеткой никотин проникал внутрь и оказывался в эндоплазматической сети. В этой структуре зарождаются новые белки, однако их "срок хранения" сокращается из-за никотина.



Рецепторы начинали активнее мигрировать к клеточной мембране. Так зарождается порочный круг: чем больше человек курит, тем больше никотиновых рецепторов у него становится, давая основу для никотиновой зависимости.

