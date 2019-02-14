Неврологи показали, как именно никотин воздействует на мозг

Неврологи показали, как именно никотин воздействует на мозг

Сотрудники Калифорнийского технологического института изучили то, как никотин влияет на нервную клетку, передает "Ридус". Известно, что никотин способен проникать в мозг, проходя сквозь гематоэнцефалический барьер. Никотин сталкивается с рецепторами nACh-r на поверхности нейронов.

Когда он связывается с этими рецепторами, у человека возникает чувство легкой эйфории. Но что происходит с никотином уже внутри нейрона, до недавнего времени было неизвестно. Это удалось понять благодаря искусственной системе из двух белков. Один белок связывался с никотином и менял форму, приводя к активации второго, флуоресцентного белка.

Таким образом появился светящийся маркер, который позволил наглядно увидеть распределение никотина в клетках. Оказалось, через несколько секунд после контакта с клеткой никотин проникал внутрь и оказывался в эндоплазматической сети. В этой структуре зарождаются новые белки, однако их "срок хранения" сокращается из-за никотина.

Рецепторы начинали активнее мигрировать к клеточной мембране. Так зарождается порочный круг: чем больше человек курит, тем больше никотиновых рецепторов у него становится, давая основу для никотиновой зависимости.