Правила вручения повесток по почте предлагают изменить, чтобы не было "уклонистов"

Собрание судей Николаевского апелляционного суда предлагает внести изменения в правила предоставления услуг почтовой связи. Цель изменений - сделать невозможным уклонение от получения повесток.



Об этом сообщает "Закон и бизнес", в распоряжении которого есть текст соответствующего обращения.



"Отдельные положения правил позволяют вручать заказные отправления, в том числе письма с пометкой «судебная повестка», непосредственно на почте. В случае же отсутствия адресата или совершеннолетних членов его семьи уведомления о поступлении заказного письма вкладываются в почтовый ящик", - говорится в обращении.



Отмечается, что на практике очень часто почтальоны выбирают последний вариант. И если никто не обращается относительно получения письма - возвращают отправление с пометкой «за истечением срока хранения». Поэтому если лицо сознательно уклоняется от получения повестки, согласно действующим правилам, повестка вообще никогда не будет вручена.



В правилах есть и другое несоответствие требованиям законодательства: они предусматривают, что отказ от получения письма должен удостоверяться подписью адресата. В свою очередь закон устанавливает, что факт отказа должен удостоверяться подписью лица, доставляющего сообщение.



Поэтому николаевские судьи предлагают дополнить правила вручения судебных повесток по почте требованием вручать повестку любому из совершеннолетних членов семьи в случае отсутствия адресата. Если по адресу отсутствуют и сам адресат, и кто-либо из совершеннолетних родственников, - немедленно возвращать повестку в суд с пометкой "адресат отсутствует по указанному адресу». А в случае отказа адресата и членов его семьи получить повестку, - немедленно возвращать документ в суд с пометкой "адресат отказался получить судебную повестку".



