Названа причина отупения людей

Ученые Университета Джона Хопкинса (США) пришли к выводу, что хронические воспаления в среднем возрасте способствуют нарушению памяти и других когнитивных функций в годы, предшествующие старости. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.



В исследовании, которое продлилось около 20 лет, приняли участие 12 336 человек, средний возраст которых достигал 57 лет. В самом начале специалисты проанализировали образцы крови, чтобы измерить четыре биомаркера воспаления — количество белка фибриногена, число белых кровяных телец, содержание фактора фон Виллебранда и фактора свертывания крови VIII. По этим показателям был рассчитан общий уровень воспаления.



Три года спустя специалисты измерили уровень С-реактивного белка, чье содержание в крови также повышается при воспалении. По итогам всех участников разделили на четыре группы в зависимости от общего уровня воспаления и содержания С-реактивного белка. Когнитивные способности тестировались в начале исследования, 6-9 лет спустя и в конце 20-летнего периода.



Оказалось, что у тех, у кого наблюдались высокие показатели воспаления, произошло 8-процентное ухудшение памяти и других умственных навыков. Максимальное количество С-реактивного белка способствовало 12-процентному ухудшению когнитивных способностей. Сильнее всего затрагивалась память по сравнению с языковыми навыками или исполнительными функциями. При этом специалисты учитывали такие сторонние факторы, как образование, заболевания сердца и высокое кровяное давление.



Исполнительными функциями называют ряд когнитивных процессов, отвечающих за контроль над поведением. Они позволяют вырабатывать линию поведения, необходимую для достижения определенной цели, лежат в основе планирования, рационального мышления и решения задач.

