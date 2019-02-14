Приговор Савченко и Рубану вынесут присяжные

Дело нардепа Надежды Савченко и главы организации Офицерский корпус Владимира Рубана будет рассмотрено судом присяжных. Об этом в ходе подготовительного заседания в Черниговском районном суде в четверг, 14 февраля сообщил прокурор, передают Українськi Новини.



В ходе заседания член коллегии судей судья Светлана Меженникова заявила самоотвод, так как, по ее словам, в процессе будут исследоваться секретные материалы, а у нее нет доступа к гостайне.



Прокуроры выступили против самоотвода.



"Мы считаем решение о самоотводе преждевременным, так как, по нашей информации, оба обвиняемых заявят ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных, и 3 судьи в коллегии все равно не понадобятся", - сказал прокурор.



В то же время адвокаты Савченко и Рубана поддержали самоотвод. При этом адвокат Валентин Рыбин сказал, что в деле не было материалов с ограниченным доступом.



Он также подчеркнул, что у него есть допуск к гостайне.

