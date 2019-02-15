Мосийчук дополнит требования по иску к Супрун и будет добиваться ее увольнения

Депутат Игорь Мосийчук (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) намерен дополнить свои требования в иске против и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун и намерен добиваться ее увольнения.



Об этом он сообщил на брифинге после оглашения решения окружного административного суда Киева относительно мер по обеспечению его иска к Супрун в четверг.



"Завтра суд рассмотрит иск по сути. Я подаю дополнение к своим основным требованиям", - сказал депутат.



По словам И.Мосийчука, "отдельный иск" также подаст депутат Андрей Лазовой (фракция Радикальной партии Олега Ляшко).



"Мы добьемся выполнения Конституции и законов Украины. Мы добьемся увольнения госпожи Супрун", - сказал он.



Депутат добавил, что также намерен добиваться прекращения реформирования системы здравоохранения.



Кроме того, Мосийчук отметил, что Кабмин должен безотлагательно внести на рассмотрение парламента кандидатуру министра здравоохранения.



В свою очередь, и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун поблагодарила всех, кто ее поддерживает, и заявила, что реформирование системы здравоохранения будет продолжено.



Со своей стороны, адвокат У.Супрун Анатолий Гасюк сообщил, что подаст в Высший совет правосудия (ВРП) жалобу на действия судьи Сергея Каракашьяна, который, по его словам, нарушил процедуру совещательной комнаты.



"Он не имел права выходить из совещательной комнаты для того, чтобы учесть новые обстоятельства. Он имел право выходить только для отдыха или для того, чтобы уточнить обстоятельства, уже озвученные по делу", - сказал адвокат.



Комментируя позицию суда, судья-спикер Богдан Санин отметил, что вчерашнее решение Кабмина фактически устранило основания для мероприятий по обеспечению иска И.Мосийчука к У.Супрун и фактически урегулировал полномочия У.Супрун.



"Судья вышел из совещательной комнаты, чтобы выяснить обстоятельства, которых не было, когда он туда заходил", - сказал он.



Как сообщалось, судья С.Каракашьян по собственной инициативе отменил мероприятия по обеспечению иска Мосийчука, которые не позволяли У.Супрун выполнять функции по руководству Министерством здравоохранения и фактически парализовали работу ведомства.



Рассмотрение иска по сути состоится в пятницу, 15 февраля.

