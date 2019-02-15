Российский футболист перешел в украинскую команду
Одесский «Черноморец» на своем официальном сайте объявил о заключении соглашения с 28-летним российским форвардом Василием Павловым.
Таким образом, Павлов стал первым россиянином, который перешел украинскую Премьер-лигу (УПЛ) с 2014 года.
До этого футболист выступал в чемпионате Латвии за «Вентспилс», за который провел 19 матчей, забил один мяч и отдал две голевые передачи.
Также Павлов в свое время играл за такие клубы, как «Крылья Советов-2», «Рубин-2», «Химки», «Армавир» и «Зоркий».
Источник: Спорт.ua
12:32