НАТО настроено на улучшение динамики сотрудничества с Украиной – Столтенберг

Повышение динамики сотрудничества между Украиной и НАТО стало предметом обсуждения министра обороны Украины Степана Полторака и генсека Альянса Йенса Столтенберга в четверг в штаб-квартире НАТО.



"В рамках диалога генеральный секретарь НАТО выразил надежду на возобновление работы Комиссии Украина-НАТО, а также отметил необходимость увеличения интенсивности и улучшения динамики сотрудничества с Украиной по обеспечению дальнейшего стремления Украины войти в состав Альянса", - сообщает пресс-служба Минобороны по итогам встречи.



Как известно, делегация Минобороны Украины во главе с С.Полтораком находится с визитом в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия) 13-14 февраля.

