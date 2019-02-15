Лукашенко и Путин обсудили отношения стран после смены президентов

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили будущие отношения двух стран после смены президентов. Об этом в пятницу, 15 февраля, заявил белорусский лидер по итогам переговоров с российским коллегой в Сочи.



Лукашенко также отметил, что тема суверенитета РФ и Беларуси "даже не обсуждается, есть два государства". При этом он указал, что Минск готов в деле интеграции идти настолько далеко, насколько готова Москва.



Кроме того, как рассказал глава Беларуси, тема налогового маневра с Путиным не обсуждалась.



"Она (проблема), действительно, существует, но я вам исключительно искренне и честно говорю, президент (Путин) подтвердит, мы, по-моему, даже это слово не выговаривали за эти три дня", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, принято ли решение по теме налогового маневра.



В целом белорусский лидер усомнился в том, что этот вопрос является самым важным в российско-белорусских отношениях, отметив, что, кроме него, есть и другие проблемы, которые нужно решить.

