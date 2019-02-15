Парубий: влияние России - это не только танки

Влияние Российской Федерации в Украине - это не только военная агрессия, но и ведения информационной и энергетической войны. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в Киеве во время круглого стола с участием депутатов Европейского парламента, передает корреспондент УНН.



"Нам, проводя реформы, одновременно нужно отражать российскую агрессию", - сказал спикер.



Он отметил, что, в то время, когда соседи Украины проводили реформы, на территории их стран не стояли российские танки.



"Тем не менее, и я все время это подчеркиваю: влияние Российской Федерации - это не только танки, это и ведения информационной войны, это ведение энергетической войны, это попытка разбалансировать украинское общество изнутри, и на тех условиях нам приходилось работать весь этот период", - подчеркнул Парубий.

