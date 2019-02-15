Названа смертельная опасность культурных растений

Названа смертельная опасность культурных растений

Ученые Университета Вашингтона выяснили, что воздействие глифосата, самого широко используемого гербицида, повышает риск развития рака более чем на 40 процентов. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Специалисты провели метаанализ научных работ, опубликованных в период 2011-2018 годов, включая исследование, в котором приняли участие более 54 тысяч человек, занимающихся обработкой растений пестицидами. Оказалось, что глифосат увеличивает риск формирования неходжкинской лимфомы на 41 процент. Эти данные согласуются с выводами Международного агентства исследования рака, которое в 2015 году классифицировало глифосат как вероятный канцероген для человека.

Глифосат впервые применялся в качестве гербицида в 1974 году. Его использование в сельскохозяйственной промышленности резко возросло с середины 2000-х годов, когда была введена практика применения гербицидов незадолго до сбора урожая. В результате зерновые культуры в настоящее время могут содержать больше токсичных веществ, чем раньше.