Германия предоставит НАТО свое кибероружие

Германия присоединилась к странам, которые предоставляют в распоряжение НАТО свою кибермощности, передаёт УНН со ссылкой на DW.



"Так же, как мы предоставляем в распоряжение НАТО сухопутные войска, военно-воздушные и военно-морские силы, теперь мы можем предоставлять в распоряжение НАТО и наши мощности в киберсфере", - заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляен.



Цель этого шага - лучшая вооружённость НАТО в киберпространстве, учитывая запланированное использование во время операций Альянса кибероружия. Речь идёт, например, о миссии в Афганистане или Ираке. В НАТО объявили киберпространство отдельной сферой проведения операций в 2016 году, а в 2017-м договорились о соответствующих директивах по военным кибератакам.



В бундесвере в 2017 году создали отдельное подразделение "кибер- и информационное пространство". На данный момент оно насчитывает 13 500 военных и гражданских сотрудников и должно быть в полной боеготовности до 2021 года.



Сообщается, что пока НАТО не развивает собственные мощности для кибератак, их добровольно предоставляют государства-члены Альянса. В прошлом году это уже делали США, Великобритания, Нидерланды, Эстония и Дания. Как в случае с другими военными ресурсами, такими как танки и самолёты, члены Альянса сохраняют контроль над своими кибермощностями и предоставляют их в распоряжение НАТО, когда это необходимо для миссий и операций.

